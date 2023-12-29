تراند اليوم : شاهد .. لحظة تسلم" خالد اللغيصم " لبيرق المركز الثاني في شوط شلفا ولي العهد

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تسلم رجل الأعمال خالد اللغيصم مالك منقية باشات شمر لبيرق المركز الثاني في شوط شلفا ولي العهد في النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام تحت شعار "عز لأهلها".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين بالشوط بعد التحكيم عن طريق الخوارزميات، إذ جاء بالمركز الأول سالم عجيم الشرافي مالك منقية "الصفوة" ، وبالمركز الثاني منقية الباشات لمالكها خالد جدعان الشمري، ونال المركز الثالث إبراهيم الدوسري مالك منقية عليانات نجد، وحقق المركز الرابع فالح المسعري مالك منقية فهاقات.