شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري سعودي يكشف عن قصة رجل تناول مكمل غذائي وعندذهابه إلى عمله كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف استشاري طب الأسرة، الدكتور هاني الغامدي، عن قصة شخص تناول إحدى المكملات الغذائية، وبعد أيام لم يتذكر الرقم السري الخاص بحسابه البنكي.

وقال "الغامدي" في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، إن الشخص كان يفضل تناول المكملات والفيتامينات بهدف تقوية الذاكرة.

وأضاف: "استخدمه في اليوم الأول والثاني، واليوم الثالث يقول ذهبت إلى الشركة وحاول يدخل على حسابه البنكي مرات عديدة وتم قفل الحساب لأنه نسى الرقم السري".

وأشار إلى أن احتمال أن يكون السبب من الدواء أو من الضغوط وأسباب نفسية أو عضوية أخرى جعلته لا يستطيع أن يتذكر الرقم السري.

ووجه استشاري طب الأسرة، رسالة لمتابعيه، قائلًا: الفيتامينات والمكملات الغذائية لها جودة في التصنيع، وهذه الجودة تفرق من دواء لأخر أو منتج لأخر، في تأثيرها على الجسم وفي امتصاصها من الجهاز الهضمي. وأوضح أن المكملات الغذائية بها معادن من الممكن أن لا يمتصها الجهاز الهضمي بشكل كافي، قائلًا: "لو تناولت جرعة من فيتامين معين ممكن جسمك لا يستفيد بشكل كامل منها، بسبب أن عملية الامتصاص لديك فيها مشكلة". ونصح أن يتم مراجعة المختص قبل استخدام هذه الفيتامينات أو أي دواء يخص الصحة بشكل عام سواء علاجي أو وقائي.