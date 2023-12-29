"هجوم بسيارة ينفذه فلسطيني قرب موقع عسكري في الخليل" يصيب 4 إسرائيليين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 3:05 مساءً

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة أربعة أشخاص بجروح في هجوم دهساً بسيارة نفذه فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن عناصر الجيش في المنطقة شلّوا حركة المهاجم. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "وقع هجوم دهساً بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)"، مضيفاً: "قام الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة بشلّ حركة المهاجم". ونقلت "فرانس برس" عن البيان: "تم نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة". ومن جهتها، أفادت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

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