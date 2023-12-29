انت الان تتابع تنظيمات جديدة حول تعديل عدد اللاعبين لأندية دوري روشن السعودي.. تعرّف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 3:34 مساءً

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا بدلًا من العدد السابق 30 لاعبًا، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 - 2025، وفقًا للاشتراطات التالية: 1ـ ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد. 2ـ لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية. 3- استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق. 4ـ يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية (ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين). ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.

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