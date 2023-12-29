شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في 6 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ، 8.140 كرتونا من التمر في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 48.840 فردا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

وواصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان, حيث وزع المشروع 25.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

كما وزع أمس، 1.500سلة غذائية في منطقتي سيبي وقلات بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10,500 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023- 2024م.

مساعدة النازحين في إفريقيا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية للنازحين والعائدين في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية تشاد لعام 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومستشار المفوّض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 14.960 مساعدات غير غذائية في السودان، و3.917 من المساعدات الإيوائية في تشاد، و2.045 من المساعدات غير الغذائية في جنوب السودان، يستفيد منها 100.693 فردا .

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.