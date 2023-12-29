شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. تواصل هطول الأمطار على القصيم وتيماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء اليوم، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.

ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار.

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أمطار على تيماء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظة تيماء بمنطقة تبوك.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.