شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من طقس الرياض.. وتواصل الأمطار بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، محذرًا من طقس الرياض.

وبين أن هذا الإنذار يعني احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية ويجب أخذ الحيطة والحذر، مشيرًا إلى أنه يتم إصداره قبل 6- 12 ساعة من تاثير الظاهرة الجوية

أمطار وسيول

توقع المركز هطول أمطار غزيرة على الرياض مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وجريان للسيول وارتفاع الأمواج، إضافة إلى صواعق رعدية.

وبين أن حالة الطقس تلك تستمر حتى الساعة الـ 2 من يوم السبت.

تواصل الأمطار بالقصيم

تتواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء اليوم، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم، ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار بإذن الله تعالى.