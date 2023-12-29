شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات لمدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، قراراً بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية ، حتى 30 يونيو 2024م ، وذلك بعد انتهاء تمديد المبادرة في 31 ديسمبر 2023 .

وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية ، وغرامة التأخر في السداد ، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية ، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة ، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة .

ولفتت إلى أنه يشترط للاستفادة من المبادرة ، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي ، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل ، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح ، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة ، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي ، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة .

كما حثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) ، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس (Zatca_Care@)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa) .