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شكرا لمتابعة خبر عن إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن كعلامة تجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، اليوم الجمعة ، ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية .
ونص القرار على التالي :-
1- يعد اسم السعودية ملكاً عامة للدولة ، ويخضع طالب تسجيل العلامة التجارية للضوابط سواء كان جهة حكومية أو علامة تجارية مرتبطة بمشروع عقاري .
2- تعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في السعودية ملكاً عاما للدولة ، ويخضع طالبها للضوابط ، بحيث يكون اسم المدينة أحد مكونات العلامة التجارية ، وألا يحدث لبساً فيما يتعلق بأصل الخدمات أو السلع .
3- تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية التجارية المسجلة وفقا لهذه الضوابط أو أي تصرفات نظامية أخرى .
4- يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة ، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدية لذلك المعنى .
5- يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعد الاضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة .
6- لايمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.
7- يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي .
8- تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط .