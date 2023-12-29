أفراح السند والتركي بزواج "عبدالعزيز"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشابّ عبدالعزيز إبراهيم التركي، بزواجه من كريمة ماجد بن عبدالله السند، وأقيم حفل الزواج في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تبارك وتهنّئ العروسين، وتتمنّى لهما حياة موفقة وهانئة.

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