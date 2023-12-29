انت الان تتابع استعد للعام الجديد وابتعد عن "الشيخوخة المبكرة".. 9 عادات عليك تجنُّبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو بعض الأشخاص أكبر سنًّا من أعمارهم الفعلية، في حين يكون هناك أشخاص أكبر سنًّا ولا تظهر عليهم الكثير من علامات الشيخوخة لفترة أطول. ويتلخص التفسير لهذه المفارقة في العادات اليومية الجيدة أو السيئة، ونمط حياة الشخص.

مع نهاية عام، والاستعداد لبداية عام جديد، يهتم الكثيرون بمراجعة أنماط حياتهم وحالاتهم الصحية والمزاجية، وخياراتهم الغذائية، والاسترشاد بنصائح الخبراء للتخلص من العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة، وفقما نقلت "العربية.نت".

وحسبما نشره موقع "Nutrisense"، لا يمكن دائمًا عكس الشيخوخة نفسها؛ لأنها جزء طبيعي من الحياة، ولكن تصحيح العادات السيئة يمكن أن يساعد في إبطاء أي شيخوخة مبكرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يمكن التخلي عن العادات الآتية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة:

1. اتباع نظام غذائي ثابت من الأطعمة غير الصحية. 2. التوتر الشديد أو القلق. 3. عدم كفاية النوم. 4. عادة التدخين. 5. التعرض بكثافة لأشعة الشمس. 6. قلة النشاط أو ممارسة الرياضة. 7. قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون. 8. عدم شرب كمية كافية من الماء. 9. ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

كانت هذه تفاصيل خبر استعد للعام الجديد وابتعد عن "الشيخوخة المبكرة".. 9 عادات عليك تجنُّبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.