تراند اليوم : شاهد.. "عبد الله الراجحي" يهدي شقيقه" يزيد" سيارة فاخرة .. والكشف عن سعرها وأبرز مواصفاتها

صحيفة الخليج 365: وثق سائق الراليات "يزيد الراجحي"، مقطع فيديو استعرض خلاله سيارة هدية قدمها له شقيقه عبدالله.

وأظهر الفيديو المتداول استعراض يزيد الراجحي، السيارة من الخارج والداخل.

وسمع خلال الفيديو يزيد الراجحي يقول : " بيض الله وجهه أبو سعود، هو قال وش تبغى هدية، قلت له أبغى سبيكتر، وهي سيارة كهربائية".

الجدير بالذكر، يتجاوز سعر السيارة مليون و500 ألف ريال، وتتميز السيارة بأن الشحنة الواحدة تكفي لوصول مسافة قدرها 418 كيلو متر، وكافة المقاعد الخاصة بالسيارة تم تغطيتها بالجلد الفاخر وزودت بشاشة كبيرة ذات عداد ديجيتال، ويبلغ عزم دوران السيارة حوالي 900 نيوتن إلى كل متر .