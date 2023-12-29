تراند اليوم : قضية أبكت المصريين…فتاة تضرب والدها بالحذاء وحكم مفاجئ من المحكمة !

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة مصرية ببراءة فتاة من تهمة الاعتداء على والدها بالضرب بالحذاء، بعد ترجي الأب للقاضي بالعفو عنها، خوفاً من ضياع مستقبلها.

وكانت الجهات الأمنية تلقت، بلاغًا من ربة منزل تتهم شقيقتها الصغرى بالتعدي على والدها المسن بالحذاء والصفع على وجهه وسبه وقذفه بألفاظ نابية أمام الجيران وإساءة معاملتها له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.

وقالت الفتاة أمام النيابة، إن أحد الجيران اشتكى لها والدها أنه يتشاجر معه ويشتمه فقامت بمعاتبة والدها وضربه لتأديبه ومنعه من تكرار أفعاله.

واستكملت الابنة الكبرى في محضرها: آخر هذه التجاوزات في حق الأب المسن أن الابنة الصغرى 23 سنة، اعتدت عليه بالضرب بحذاء بزعم أنها تؤدبه بسبب تعديه بالشتم على أحد الجيران، وطلبت الابنة الكبرى من القضاء الاقتصاص لوالدها.

وشهد الجيران بصحة الواقعة أمام النيابة، واعتداء المتهمة على والدها بــ "الحذاء" بعدما سمعوه يردد "كده برضه تضربي أبوكي بالجزمة يا سناء".