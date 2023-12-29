شكرا لقرائتكم خبر عن تصبح سامة في هذه الحالة.. خبيرة تغذية تكشف عن أفضل وأسوء أنواع زيوت القلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الدكتورة ألكساندرا رازارينوفا، عضو الاتحاد الروسي لأخصائيي التغذية وأخصائيي صناعة الأغذية، أن الزيت ذات نقطة دخان عالية هو أفضل زيت لقلي الطعام.



وأشارت في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن اختيار الزيت لقلي الطعام لا يعتمد على مذاق الطعام فقط، بل وعلى تركيبه الكيميائي.

خطورة الزيت الذي ينبعث منه دخاناً



وقالت ، "عندما نستخدم في عملية قلي الطعام زيتا لا يتحمل درجات الحرارة العالية، فإننا بدلا من مادة غذائية مفيدة نحصل على مادة غذائية ضارة مشبعة بالجذور الحرة".



ووفقا لها، يصبح الزيت ساما، عندما ينبعث منه الدخان في المقلاة. لذلك يجب اختيار نوع الزيت الذي لا ينبعث منه الدخان إلا في درجات الحرارة العالية. وأن الزيت الذي يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة عادة ما يكون مقاومًا للحرارة. وفقاً لـ"روسيا اليوم".



وتابعت "لقلي الطعام يجب اختيار الزيت الذي له درجة احتراق عالية، ويحتوي على أقل كمية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، لا تزيد عن 15 بالمئة، وأعلى كمية من الأحماض الدهنية المشبعة".



أفضل الأنواع للقلي



وأوضحت أن الزيوت النباتية غير المكررة عموما لا تلبي هذه المعايير. لذلك من الأفضل استخدام زيوت مكررة، أو الشحم الحيواني لقلي الطعام، لأنها أكثر مقاومة للتسخين.