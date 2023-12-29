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تراند اليوم : هل المحليات الصناعية تسبب السرطان ..شاهد: ‏استشاري التغذية" عبدالعزيز العثمان " يجيب

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صحيفة الخليج 365: علق استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان على ما يتم تداوله حول تسبب المحليات الصناعية في الإصابة بمرض السرطان.

وقال العثمان خلال استضافته على قناة الإخبارية: لابد ناخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وأحيانا بعض الناس يجتهد من عنده بسبب معلومة فينشرها للناس ويحدث بلبلة، والمعلومات في هذه المواضيع واضحة وصريحة .

وتابع العثمان : المحليات الصناعية آمنة بمعنى ما فيها خطر على الإنسان سواء من الناحية الكيميائية مثل وجود بعض المواد الضارة كالبلاستيك ولا وجود جراثيم أو بكتيريا .

وأضاف: المحليات الصناعية منتج غير صحي ولم يثبت أنها من مسببات السرطان ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت بتجنبها لأن لها تأثيرات على فرص أمراض القلب والسكتة الدماغية.
MO Nasa

MO Nasa

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