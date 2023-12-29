تراند اليوم : القبض على مقيم أشعل النار في قطة داخل قفص في الظهران

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لشخص قام بحرق قطة داخل القفص، وقام بتصوير لحظة الواقعة ونشرها على تطبيق "تليجرام".

واتضح أن الشخص هو طالب بجامعة البترول والمعادن بالظهران، ونشر المقطع عبر إحدى قنوات "تليجرام"، وظهر في المقطع لحظة إشعال النار في القطة وهو يتفاخر بذلك.

وعلق الشخص على مقطع الفيديو، قائلًا: " ندمت شوي لكن تستحق وربي".

وأضاف: "يومين تأنيب ضمير بسببها بس خلاص أنا تبت وما راح أفكر أجيب بسس مرة ثانية".

ومن جهته، قام فريق "ملاذ" التطوعي، بنشر الواقعة ومقطع الفيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، مطالبًا بضرورة القبض على الجاني.

كما أعلنت جامعة البترول والمعادن بالظهران، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه تم القبض على الجاني، للتحقيق معه.