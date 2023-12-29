شكرا لمتابعة خبر عن الوطنية للاستقدام : التأمين للعمالة المنزلية يبدأ بعد مضي 3 أشهر من عملها..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد العضو التنفيذي للجنة الوطنية للاستقدام ماجد الشمري ، على أن التأمين للعاملة المنزلية يبدأ بعد مضي 3 أشهر من عملها.

وقال الشمري : “يكون التأمين خلال أول ثلاثة شهور على المكتب ، في حين يكون على شركة التأمين بعد هذه الشهور الثلاثة ، إلا في حالة الوفاة يلتزم بها التأمين منذ اليوم الأول ، حيث يخصص مبلغ يتجاوز 6000 ريال” .

كما لفت إلى أنه في حال رفض العاملة للعمل بعد مضي الشهور أول 3 شهور ، فإنه في هذه الحالة يتم تقسيم مبلغ الاستقدام على 24 شهر والتي تمثل مدة العقد ، ثم يتم خصم المبلغ وفقًا للمدة التي تم خلالها العمل .

كما أضاف أن أسعار التأمين تختلف من شركة إلى أخرى ، وذلك على حسب سياسات الشركة وأن السعر يتم تحديده بناءً على عمر العاملة .

واختتم حديثه أن التأمين يكون إلزامياً في أول سنتين ثم يكون اختيارياً بعد ذلك ؛ موضحاً أن مدة العقد سنتين قابلة للتجديد .