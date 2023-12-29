مصنع المراعي للمخبوزات في حائل يفوز بجائزة "بصمة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 5:53 مساءً

فاز مصنع شركة المراعي للمخبوزات في حائل بجائزة "بصمة"، جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، في فرعها الرئيسي، بوصفه أفضل المشاريع المحفزة والداعمة لمسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، التي تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. وسلَّم أمير منطقة حائل الجائزة خلال حفل بصمة في موسمها السادس على التوالي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023م لرئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله ناصر العتيبي. من جهته، عبَّر العتيبي عن بالغ شكره للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأضاف: "إن هذه الجائزة تعبِّر عن مدى التزام شركة المراعي المتنامي بالاستثمار في التنمية المستدامة في منطقة حائل، وتؤكد دور الشركة الاستراتيجي في تحقيق رؤية السعودية 2030 بالمجالات كافة، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في السعودية". يُذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت خلال العام الماضي استثمارات موسعة في منطقتَيْ حائل والجوف، بقيمة تقارب 6.6 مليار ريال؛ للتوسع في إنتاج الغذاء بالسعودية، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، والوجود بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية؛ بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق السعودية.

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