تراند اليوم : "كبوسك تقول منقار بطة".. شاهد: "ولد الديرة " على السرير الأبيض يمازح الفنان طارق العلي أثناء زيارته في المستشفى

صحيفة الخليج 365: نشر الفنان الكويتي طارق العلي، مقطع فيديو يجمعه مع خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة"، بعد تعرضه لأزمة صحية على إثرها تم نقله إلى المستشفى.

وأبان المقطع أن "العلي" قام بزيارة ولد الديرة بالمستشفى المتواجد بها، حتى يطمئن محبي وجمهور "العقروقة" على حالته.

وظهر ولد الديرة في المقطع وهو نائم على سرير إحدى الغرف، وقال: "الحمدلله أنا بشكرك على هذه الزيارة الحلوة"، وعلق مازحًا "العلي": " كبوسك هذا ماشاء الله تقول منقار بطة".

وأضاف: "الحمدلله إيمانا بالله قوي، والشافي رب العالمين، وأحب اطمئن جمهورنا، والدكاترة الطيبين هنا لم يقصروا الصراحة".

ووجه رسالة للطاقم الطبي بالمستشفى، قائلًا: " الله يعطيكم العافية سواء كنتم دكاترة كويتيين أو وافدين، كلكم على راسي".

وعلق "العلي" قائلًا: "ما تشوف شر يا أبو وليد، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة".