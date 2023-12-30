شكرا لمتابعة خبر عن “Top Buzz” لعبة شيقة مليئة بالإثارة تمنح زوار وندر جاردن شعور التحليق في الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العديد من التجارب الترفيهية والمغامرات الحماسية تقدمها منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023 للزوار، ومنها تجربة “Top Buzz”، وهي لعبة شيقة مليئة بالإثارة تمنح الزوار شعور التحليق في الهواء، حيث تمثل اللعبة أحد الألعاب السريعة في المنطقة.

وتتطلب التجربة جرأة كبيرة من الركاب لحركتها وسرعتها، حيث تصعد إلى الأعلى ببطء ثم تهبط بسرعة فائقة، مع استدارة علوية تمنحهم جوا من الحماس والتشويق الذي يستمر إلى نحو دقيقتين من المتعة.

وتتميز تجربة “Top Buzz” التي تتسع لـ25 راكبا، في وقوعها بمنطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن”، حيث تضم المنطقة أشجارا ومجسمات فنية مستوحاة من الزهور بألوانها الجذابة، لتمنح الزوار شعور المتعة بالطبيعة التي تحاكيها المنطقة.

وتستقبل التجربة زوارها طوال أيام الأسبوع من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق webook من خلال الرابط: هنا، وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات التي تقدمها منطقة وندر جاردن.

وتعد المنطقة مدينة ترفيهية مكونة من 3 مناطق مليئة بالمتعة، حيث يمكن لزوارها الاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامنجو، والفراشات الملونة والأشجار الخلابة في عالم أشبه ما يكون بالخيال، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية، كما تحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والعروض المسرحية المتجولة.