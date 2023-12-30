شكرا لمتابعة خبر عن أكبر معمر في الجوف تخطى الـ 100 عام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد العم فلاح الشراري أكبر معمر في منطقة الجوف ، حيث وصل عمره إلى 106 عامًا ، ويملك 120 من الأبناء والأحفاد .

وقال الشراري في حديثه مع «الإخبارية» : “حضرت يمكن 3 عقود وإحنا مع الصحراء ، وكنا نسميها تخريبة للأردن ، ونحمل من حاجات وبيع ومشترى ونتجه بها جهة الجوف وسكاكا” .

وأشار إلى معاصرته من الملك سعود إلى ولي العهد ، والتحاقه بالجيش السعودي في الطائف ، ليتدرب ويخدم في المدفعية ، مضيفاً أنه شارك في حرب فلسطين 1948م .

كما أضاف أنه نجا من مرض الجدري والعديد من الأمراض الأخرى التي ضربت المنطقة آنذاك .