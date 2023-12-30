تراند اليوم : بيان من موسم الرياض يكشف سبب إلغاء مباراة السوبر التركي بين" غلطة سراي وفنربخشة" في ملعب الأول بارك

صحيفة الخليج 365: أصدر موسم الرياض، بيانًا رسميًا، بشأن مباراة السوبر التركي التي أٌلغيت مساء الجمعة، بعدما منعت اللجنة المنظمة فريق غلطة سراي من رفع الشعارات السياسية.

السوبر التركي

وقال البيان: إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنربخشه وغلطة سراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

وأضاف: نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

اللوائح والأنظمة

وتابع: وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية.

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