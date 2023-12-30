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تراند اليوم : بيان من موسم الرياض يكشف سبب إلغاء مباراة السوبر التركي بين" غلطة سراي وفنربخشة" في ملعب الأول بارك

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صحيفة الخليج 365: أصدر موسم الرياض، بيانًا رسميًا، بشأن مباراة السوبر التركي التي أٌلغيت مساء الجمعة، بعدما منعت اللجنة المنظمة فريق غلطة سراي من رفع الشعارات السياسية.

السوبر التركي

وقال البيان: إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنربخشه وغلطة سراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

وأضاف: نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

اللوائح والأنظمة

وتابع: وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية.

عزف النشيد

وذكر البيان: وتم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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