تراند اليوم : الكشف عن موقف " السنوار" من المبادرة المصرية القطرية الجديدة لإطلاق سراح الرهائن المختطفين في غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر مسؤولة بحركة حماس عن موقف " يحيى السنوار "، المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى ، مٌشيرين إلى أنه يتجه لقبول المبادرة .

وتقضي المبادرة بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين مقابل أسرى وهدنة لـ 20 يوما. وفقا لـ " العربية " .

ومن جانبه صرح محمود مرداوي قيادي في حماس : "حتى اللحظة، لم يتوجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة، ولذلك لا يوجد ما يمكن الحديث عنه في هذا السياق، طالما أن ما تم تداوله عن هذه الزيارة غير صحيح".

وأضاف "منفتحون على كل المباحثات، ونتحدث مع جميع الأطراف، لكن في الوقت المناسب ومع الطرف المناسب، حسب كل قضية يتم الحديث عنها".

وكان من المنتظر وصول وفد حماس إلى القاهرة، لمناقشة خطة مصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في الأراضي الإسرائيلية.