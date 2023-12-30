تراند اليوم : " كان كثير السجن 3 سنين عليا"..شاهد: سما المصري تنهار بالبكاء و تشكر مرتضى منصور لتنازله عن 20 قضية ضدها

صحيفة الخليج 365: حلت الفنانة المصرية "سما المصري" ضيفة في برنامج "قعدة ستات"، المذاع على الفضائية المصرية "اليوم"، في أول ظهور إعلامي لها بعد خروجها من السجن.

قضايا سب وقذف وأوضحت أنها كانت نزيلة في مركز إصلاح وتأهيل، مشيرة إلى أنه كان مرفوع عليها حوالي 20 قضية من المستشار مرتضى منصور ، الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري.

ووجهت رسالة شكر إلى مرتضى منصور، قائلة: "الحقيقة هو اتنازل عن كل قضايا السب والقذف التي كان رفعها ضدي".

مرتضى منصور وأضافت أن القضايا التي رفعها مرتضى منصور، قام بالتنازل عنها، على الرغم أنه أكثر شخص تصادمت معه وحدث بينهم مشاكل، وعلقت: "بشكره وكتر خيرك طلع أجدع من ناس كتير عرفتهم".

وأردفت: "في ناس كانوا رافعين عليا قضايا، وقالوا هنتنازل ولم يحدث ذلك، ولم أكن متوقعة أن يتنازل مرتضى منصور عن أي قضية".