تراند اليوم : شاهد: مواطن يقيم حفل زواج لعاملته المنزلية في حائل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو إقامة مواطن حفل زواج لعاملته المنزلية "مربية أبنائه"في محافظة بقعاء بمنطقة حائل، بعد استقدام زوجها من بنجلاديش.

وأظهر الفيديو لقطات من حفل الزواج، وحضور عدد من المواطنين المناسبة.

وقال المواطن تركي جزاع الحمدان، إن :"العاملة تتعامل مع أبنائه كأنها أم وما قصرت معهم". مشيرا إلى أنها كانت تريد الذهاب إلى بنجلاديش لإتمام زواجها، ولكنها كانت متعلقة بأطفاله وكذلك تعلق بها الأطفال. حسب "العربية.نت".