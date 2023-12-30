تراند اليوم : في أول ظهور إعلامي .. "سما المصري" تفاجئ جمهورها : أنا مكنتش في السجن!-فيديو

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية " سما المصري " خلال لقاء مع برنامج " قاعدة ستات " ، عن تجربتها وقضائها ثلاث سنوات ونصف بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب نشرها مقاطع مخلة للآداب .

وقالت سما المصري : أنا مكنتش في السجن ، كنت في مركز تأهيل وإصلاح لمدة 3 سنوات ونصف .

وأضافت: كانت تجربة قاسية لأن فترة العقوبة طويلة ، ولكن هذا أصلح في الكثير ، ورأيت الناس على حقيقتها ، وعرفت مين بيحبني ومين بيخاف عليا .

وأردفت: اللي وقفوا جنبي فكراهم ، والذي تخلى عني فكراه ، هناك أشخاص لم أتوقع أن يتركوني في محنتي ، وقليل جدا ممن وقفوا بجانبي .