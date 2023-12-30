شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجهز "الغسيل الكلوي" في الضالع بـ 18 جهازاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروعاته في اليمن.

وينفذ المركز المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع، خلال الفترة من 7 مارس 2023م حتى 8 مارس 2025م.

المشروعات الإنسانية لمركز الملك سلمان في اليمن

وتشمل أنشطة المشروع تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازاً.

هذا بالإضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية.

كذلك التعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات، ومتابعتها عن كثب مما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته.

الدعم الطبي للشعب اليمني

هذا فضلا عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسيل، يستفيد منه 64 مريضا بالفشل الكلوي من محافظة الضالع وعددا من المحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.