شكرا لمتابعة خبر عن شخص يترك هاتفه 7 سنوات ويستخدم جوال كشاف من أجل والدته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رجل في مقطع فيديو وهو يتحدث عن استخدامه للجوال الكشاف لمدة 7 سنوات وتركه الآيفون؛ من أجل والدته المصابه بالزهايمر .

وجاء الرجل في المقطع وهو يقول :” أن الجوال جعله يهمل والدته ويقضي أوقاته عليه فقرر تركه من أجل والدته واستخدام جوال كشاف :”

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق الرواد عليه مؤكدين أن هذا الرجل البار بأمه ويقدرها لذلك تخلى عن الأشياء التي تأخذ من وقته من أجلها .