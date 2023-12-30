تراند اليوم : شاهد: الكشف عن هوية الفائز بمسابقة أجمل أبيات تكتب في فيديو "حذف العقل" في الهواء بالصياهد

صحيفة الخليج 365: كشف مذيع برنامج الصياهد "راكان المغيري" عن هوية الفائز بمسابقة أجمل أبيات شعرية كتبت في اللوحة الفنية "حذف العقل" عند الناقة.

وقال إن الفائز هو الشاعر بدر الحريص، وهو شاعر عذب له حضور مختلف رغم عدم ظهوره الإعلامي واكتفائه بالنشر عبر منصة تويتر، وهو من متوج بهذا المبلغ، بحضور المستشار الإعلامي محمد الدريم.

وعلق "الدريم" : نبارك للشاعر الذي فاز اليوم، والله يوفقه يارب العالمين.

ومن جانبه، علق الشاعر الفائز خلال ظهور ببرنامج الصياهد، قائلًا: أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد.

وقام مذيع برنامج الصياهد، بتسليم جائزة المسابقة والتي تقدر بمبلغ 100 ألف ريال، إلى الشاعر بدر الحريص.

الجدير بالذكر، أن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن عن هدية مالية 100 ألف ريال، لأجمل أبيات تكتب في فيديو "حذف العقل" في الهواء بالصياهد.