تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يكشف تأثير الضربات المكثفة على وجود "حزب الله" في جنوب لبنان

صحيفة الخليج 365-وكالات: قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش وجه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجوده قرب الحدود.

ضربات مكثفة على حزب الله

وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في بيان تلفزيوني "نواصل الضربات المكثفة على مواقع حزب الله قرب الحدود الشمالية. لم تعد تبدو مثلما كانت في السابع من أكتوبر ولن تعود".

وأوضح هاغاري أن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله، حسبما نقلت "رويترز".

تبادل إطلاق النار مع إسرائيل

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل عند الحدود منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى فتح جبهة في الشمال، وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيروت من أنها ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.