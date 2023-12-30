شكرا لقرائتكم خبر عن السرالجبار لتنظيف الرئة وتطهير الجسم من سموم التدخين!اكتشفه الآن واحصل على صحة رائعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور إسماعيل الطراد عن وصفة طبيعية فعالة لتنظيف الرئة والتخلص من البلغم وتنقية الدم من سموم التدخين.تتكون الوصفة من مزيج من المكونات الطبيعية، حيث يتم قطع بصلة حمراء وزنجبيل وثوم إلى قطع ناعمة، بالإضافة إلى قطعة ليمون مع قشرها وحبات قرنفل.

وكذلك إذا أردت الحفاظ على صحتك لمدة طويلة يجب أن تهتم بصحة الرئتين وتنظيفها باستخدام الطرق الطبيعية، حيث يساعد تنظيف الرئتين على التخلص من أى مخاط فى مجرى التنفس وتحسين الدورة الدموية وإزالة السموم وتحسين وظائفها، ومن خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام عصير الزنجبيل والكركم والبصل لتنظيف الرئتين، بحسب موقع "Step to health ".

مشروب تنظيف الرئتين:

الزنجبيل والبصل والكركم من أفضل أنواع الأطعمة التى تفيد الجهاز التنفسى، وهى من أفضل العلاجات المنزلية لتنظيف الرئتين.

والزنجبيل يقضى على البلغم ويفتح الشعب الهوائية ويعالج السعال ومضاد للبكتريا والالتهاب ومطهر مثالى لتنظيف التبغ من رئتيك.



البصل يفتح الشعب الهوائية ويعزز التخلص من المخاط والمواد الضارة.

كما يحتوى الكركم على مادة الكركمين التى تقلل من الالتهاب فى الرئتين، ويقلل خطر الإصابة بالتهابات الرئة ويمنع الإصابة بضيق التنفس.

المقادير:

3 أكواب ماء (750 مللى)

زنجبيل مبشور

ملعقة صغيرة كركم

1 بصلة مقطعة حلقات

طريقة عمل وصفة تنظيف الرئتين:

اأضف الكركم وجذور الزنجبيل والبصل وأنتظر حتى يغلى.عندما تغلى صبها فى كوب أو كأس وأضف ملعقة صغيرة من العسل.

تناول هذا المشروب مرتين فى اليوم لمدة 3 أيام.

يتم وضع المكونات في قدر أو طنجرة صغيرة وطبخها في لتر من الماء لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يترك المزيج يبرد ويُستخرج الماء الناتج ويوضع في قارورة بالثلاجة، ويُشرب نصف كأس منه مرتين يوميًا، مرة صباحًا ومرة مساءًا.وتُعتبر هذه الوصفة فعالة في التخلص من البلغم وتحسين القدرة على التنفس، مما يمكّن الشخص من التحمل والنشاط أثناء التسلق والقيام بالأنشطة البدنية بدون شعور بالضيق أو الإرهاق.

يجب على الأشخاص الراغبين في تجربة هذه الوصفة استشارة الطبيب المختص قبل تناولها، خاصةً إذا كانوا يعانون من أي حالات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.