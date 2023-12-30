شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة التواصل إيمي روكو تروى تفاصيل تعرضها للتحرش..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مشهورة التواصل الاجتماعي إيمي روكو ، تفاصيل تعرضها للتحرش ومحاولة أحد الأشخاص نزع النقاب عن وجهها .

وقالت روكو خلال مقطع فيديو : ” الموضوع سبب لي أزمة كبيرة وعشان كذا ما أوري وجهي للبنات ، لأن أنا متأزمة من الموضوع ، لسه أبغى أكون حرة ، وما أدري إذا كانت حريتي في النقاب أو لا ” .

وتابعت : ” تخيلي إنك لابسة بلوزة وأحد جاي يشيل البلوزة عنك ، وهذا تحرش ، عشان كذا جتني فترة ما قدرت أطلع من البيت وكنت أخاف” .

وختمت حديثها : ” في ناس صاروا يعرفوني بالشارع وينادوني وكانوا يلاحقوني بالسيارة رحت جري قعدت أجري في الشارع زي المجنونة وأدخل المحل وأطلع من الجهة الثانية لأهرب ” .