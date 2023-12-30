تراند اليوم : شاهد: مالك الإبل " محمد بن جخدب" يخرج عن صمته ويرد على شخص ويصفه بالصغير والسفيه !

صحيفة الخليج 365: هاجم مالك الإبل "محمد بن جخدب" شخص ووصفه بالصغير والسفيه بسبب تصريحات ضده.

ونشر بن جخدب عبر منصة إكس فيديو، يرد على تصريحات شخص لم يذكر اسمه ووصف تصريحاته بالهزل ووجه رسالة لمحبيه قائلا: نرتقي عن كلام الهزل الذي لا يأتي إلا من سفيه.

وأضاف: حنا أبطال الميادين، وتاريخنا ومراكزنا الأوائل ونقول قول ويسبقه فعل وغيرنا يتقدم لربعه وجمهوره ويفشلهم.

وأشار إلى أن هذا الشخص يقوم بذكر اسمه كبطل ميدان من أجل الشهرة ووصفه بالصغير والضعيف والمسكين.

وكتب معلقا على الفيديو أبيات شعرية:

مافالتحدي ضحك سن وتساهيل

‏كم خشم قبلك قد فركنا عرامه

​​‏ماودك ان اللي عليهم مداخيل

‏ايعاندون اهل الضفر والقرامه

‏هذا وهو باقي طرف علم ماقيل

‏وجهه غدا من كثر ماجاه شامه.