شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنين بالجوف لترويجهما مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، إذ قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى أنهما يروجان مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

ولفتت إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.