السعودية | منافسات كأس العلا للصقور تتواصل بـ 6 أشواط ضمن المسار الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تواصلت، اليوم، منافسات كأس العلا للصقور 2023, الذي يقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، حتى 5 يناير المقبل في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، بجوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، إذ تصل إلى 60 مليون ريال.

وأقيمت 6 أشواط ضمن منافسات المسار الأول, الذي يشتمل على 24 شوطاً في مسابقة الملواح مخصصة للمحليين (محترفين – ملاك) بإجمالي جوائز تتجاوز 10 ملايين ريال.

وفي الشوط الأول الذي خصص لفئة جير بيور فرخ محترفين ومُلاك، خطف الصقار برغش بن محمد المنصوري الأضواء من خلال تحقيق المراكز الثلاثة الأولى، وواصل المنصوري تألقه في الشوط الثاني لفئة جير بيور قرناس محترفين ومُلاك, حيث حقق المركز الأول، فيما حل حسن البلوشي في المركز الثاني، وجاء عبدالله الفضلي ثالثاً.

بعدها انطلقت منافسات فئة قرموشة، حيث خصص الشوط الثالث لقرموشة جير فرخ محترفين وملاك مفتوح، وفيه حقق عبدالهادي المطيري المركز الأول، فيما جاء فهد برغش المنصوري في المركز الثاني وارميزان هجرس الدوسري في المركز الثالث، وفي الشوط الرابع لفئة قرموشة جير قرناس محترفين وملاك مفتوح تألق مشاري المطيري وحقق المركزين الأول والثاني، فيما حل عبدالرحمن الشميسي في المركز الثالث.

واستكملت منافسات اليوم من خلال إقامة شوطين خُصصا للمُلاك، حيث كان الشوط الخامس لفئة جير بيور فرخ, وفيه ظفر سعيد المطيري بالمركز الأول، فيما حل عبدالله الصخابرة في المركز الثاني، وجاء صالح المطيري في المركز الثالث.

وفي الشوط السادس الذي خصص لفئة جير بيور قرناس، خطف جلال الشمري المركز الأول بعد منافسة قوية مع منصور الغاشم صاحب المركز الثاني، وفهد الهاجري صاحب المركز الثالث.

وتستمر منافسات المسار الأول غداً السبت عبر 6 أشواط مخصصة للصقارين المحليين (محترفين وملاك).