السعودية | منتجعات الطائف.. هندسة ريفية تلائم حداثة العصر وثراء الطبيعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هندست المنتجعات الريفية في شفا وهدا الطائف نفسها؛ لتتلاءم مع حداثة العصر وطبيعة الأرض، بتصاميم نوعية زاخرة بالمشاهد الخلابة، والبعد التخطيطي المدهش، لتكون محل جذب لمحبي الاسترخاء، والراغبين في الهروب من صخب المدينة وزحامها, وتفضيل الأجواء النوعية المليئة بالملذات الريفية الواقعة في أعالي جبال السروات الخفية بكنوزها الساحرة.

واستلهمت المنتجعات الريفية بالطائف أسلوباً بنائياً اتخذ من فنون العمارة التاريخية، ومزجه بالحداثة، وما تحتفظ به المحافظة من تشكيل معماري في بناء الحصون والأكواخ وسط المزارع، حيث تقدم أقصى درجات الخدمة الشخصية والتجارب الاستثنائية للزوار، من خلال مواقعها على رؤوس الأراضي الخضراء التي تخطف الألباب، ودائمة جريان المياه بهندسة ربانية مغايرة.

وأضحت هذه المنتجعات في مركزي الشفا والهدا, من أهم الأماكن الترويحية للنفس، لما تمتاز به من مناظر خلابة وخضرة يانعة، وأماكن جميلة للاسترخاء، والاستجمام، لما حباه الله بالمروج الخضراء والأشجار العتيقة الرائعة، حيث أصبحت ملتقى للعائلات والأسر من داخل المحافظة وخارجها، للاستمتاع بالطبيعة، وبشذا قطرات الندى، والتحاف الضباب، وزخات الرذاذ، تمكن الراغبين من قضاء تجربة فريدة من نوعها.

وعملت المنتجعات الريفية في الطائف على تطوير محتواها لتكون حضناً مغايراً في العديد من الجوانب والمجالات الثقافية والأدبية والترفيهية، لما تحتويه من عروض مختلفة في استقطاب بعض الشباب الموهوبين في الشعر، والأدب، وغيرها، لإبراز مواهبهم، وما تضمه من معلومات ثقافية ثرية، لنماذج الأشجار النادرة التي تشتهر بها المحافظة، وبجانب كل شجرة وشجيرة توضيح لفوائدها مثل: أشجار العرعر، وشجيرة الورد الطائفي، والنباتات العطرية، كالشذاب والريحان والبعيثران، والدوش وغيرها، كما تضم أيضاً أركاناً مختلفة تشمل الرسم على الهواء, لهواة الرسم والمشغولات الفنية، ومناشط أخرى جُسدت عروضاً حية للبيئة الطائفية (الحضرية والريفية والبدوية والجبلية).

وتمتاز المنتجعات الريفية بمواقعها بين الجبال والأودية والغابات والأشجار المعمرة على ارتفاع 2800 متر عن سطح البحر، وتتمتع بدراجات حرارة تصل إلى 17 درجة مئوية، وإطلالات على جبال الطائف الخضراء التي ترتوي مع ترانيم الأمطار، حيث بنيت بالخامات الطبيعية لتكون جزءاً من المشهد الفطري، وتجسد الانسجام الأمثل بين الطبيعة والإنسان.