تراند اليوم : "الخضيري" يكشف حقيقة التعافي من مرض السكري بشكل نهائي

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حقيقة التعافي تماما من مرض السكري المزمن بعد تداول فيديو لشخص يدعي ذلك.

وقال الخضيري عبر حسابه على موقع اكس :يّتداول مقطع عن شخص يقول إنه تعافى! من السكر! هذا لايسمى تعافي. لكن نقول تخفيف الأعراض وزوال الارتفاع الحاد للسكر بواسطةً الحمية والرياضة.

وأضاف: ولكن لا يعتبر شفاء تام.لصعوبة رجوع البنكرياس لطبيعتها ماقبل الإصابة بالسكري، بل يمكن تخفيف السعرات لإنقاذ ما يمكن انقاذه! وتأخير الأعراض الأخطر ، بمعنى أنه لو لخبط الأكل ورجع للسكريات بتلك الكمية السابقة فسوف يرتفع السكر.

وتابع: وهذا مثل الأخ الآخر الذي يمشي باليوم عشرة كيلو أو عشرين كيلو ويقول شُفيت من السكر.!! البنكرياس لا تزال ضعيفة أو شبه متعطلة لكنه يستهلك السعرات الحرارية والسكريات والنشويات بواسطة المشي أوالحرق المستمر. وتقليل السعرات والسكريات! ولو توقف عن المشي والرياضة والحمية فسوف يرتفع السكر خلال ساعات.