انت الان تتابع "الطقس والمناخ": توقُّعات باستمرار تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت جمعيةُ الطقس والمناخ استمرارَ تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس، مع تشكّل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وشمالي الرياض وشمال الشرقية وجنوب الحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد قال في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى: لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الطقس والمناخ": توقُّعات باستمرار تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس بعدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.