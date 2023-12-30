كيف تصنع "شتاءً صحيًّا لطفلك"؟.. 4 نصائح لأولياء الأمور من "الشرقية الصحي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 8:15 صباحاً

قدّم تجمّعُ الشرقية الصحي، 4 نصائح لأولياء الأمور لحصول أبنائهم على السلامة و"شتاء صحي". وأوضح التجمّع أنّ سلامة الأطفال في الشتاء تستلزم "التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، والإكثار من الماء للحفاظ على رطوبة جسمه". وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": من إجراءات السلامة للطفل "تقليل وقته بالخارج وغسل يديه بشكل مكرر".

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