انت الان تتابع تضاعف عدد العمالة الفلبينية في السعودية خلال عام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تضاعف عدد العمالة الفلبينية القادمة للعمل في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2023 مقارنة بعام 2022، وتأتي المملكة في المقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في جذب العمال الفلبينيين، وذلك وفقًا لإحصائيات الإدارة الفلبينية للعمال المهاجرين.

وفقًا للبيانات، يوجد حوالي 1.8 مليون عامل فلبيني في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعيش ويعمل أكثر من نصفهم في السعودية، حيث بلغ عدد الفلبينيين الذين انتقلوا إلى المملكة هذا العام أكثر من 380 ألف شخص، مقابل حوالي 143 ألفاً في العام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر تضاعف عدد العمالة الفلبينية في السعودية خلال عام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.