يقوي جهاز المناعة ويقلل فرص الاكتئاب.. "التواصل الاجتماعي" يعزّز صحتك النفسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 8:31 صباحاً

كشف تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن دور التواصل الاجتماعي في تعزيز الصحة النفسية. وأوضح التجمُّع أن التواصل الاجتماعي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب ويجعل الجهاز المناعي أقوى. ولفت التجمُّع في إنفوجراف له إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة اجتماعية نشطة هم أقل عُرضة للإصابة بالخرف.

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