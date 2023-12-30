شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية.. تفاصيل الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

طقس السعودية اليوم

ولفت إلى أن تلك المناطق تشمل القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة.

طقس الشرقية اليوم

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، على عدد من مناطق الشرقية، حتى الثامنة من مساء السبت.

وشمل التنبيه مناطق، الأحساء، عديد، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، كما تضمنت أيضا القطيف ورأس تنورة، الخفجي، النعيرية، وحفر الباطن، قرية العليا.

طقس المدينة المنورة

طقس الرياض اليوم

طقس مكة المكرمة

الطقس في حائل

طقس الحدود الشمالية

الطقس في القصيم

الطقس في جازان

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

الأرصاد أوضح أيضا أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ولفت إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

أما عن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ويأتي هذا مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج على الجزء الشمالي.