السعودية | بدءًا من بعد غد.. على السعوديين ملء بطاقة رقمية قبل السفر لماليزيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدءًا من بعد غد الاثنين، سيتعيّن على المواطنين السعوديين المسافرين إلى ماليزيا الامتثال لمتطلبات جديدة؛ وهي: تعبئة البطاقة الرقمية “MDAC” قبل وصولهم إلى ماليزيا بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

واستنادًا إلى التوجيهات الجديدة الصادرة عن إدارة الهجرة الماليزية: فإنه سيكون ضروريًّا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية “MDAC” اعتبارًا من 1 يناير 2024؛ وذلك من خلال زيارة الرابط .