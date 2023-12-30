السعودية | 3 أسباب وراء “برد بريدة ومهد الذهب الكثيف”.. “الحصيني”: تكرارها وارد بمدن أخرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فسّر الباحثُ في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حدوثَ البرد الكثيف الذي هطل على بريدة في منطقة القصيم وشرق مهد الذهب، أمس الجمعة، مشيرًا إلى 3 أسباب.

وأوضح “الحصيني”، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “مشيئة الله؛ قال تعالى “أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ”.

وأضاف: هيّأ اللهُ سبحانه وتعالى الأسبابَ التي تؤدّي إلى تشكّل البرد؛ ومنها “توفر رطوبة عالية، والتي تعتبر مادة السحاب وتعمقها في أكثر من طبقة من طبقات الجو”، و”تبريد جيد في طبقات الجو العليا”، كما أن “بطء حركة السحابة زاد من كثافة هطول البرد”.