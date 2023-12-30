القبض على طالب بجامعة البترول والمعادن أشعل النار في قطة داخل قفص في الظهران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام طالب بجامعة البترول والمعادن بالظهران، بإشعال النار في قطة داخل قفص.
وظهر في المقطع الطالب وهو يقوم بإشعال النار في القطة، ويتباهى بذلك.
وعلق الطالب على الفيديو قائلًا: “ندمت قليلًا، لكن القطة تستحق”.
وأضاف: “شعرت بالذنب لمدة يومين بسببها، لكنني تبت ولن أفعل ذلك مرة أخرى”.
وعلى الفور، قام فريق “ملاذ” التطوعي بنشر الواقعة ومقطع الفيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، مطالبًا بضرورة القبض على الجاني.
وأعلنت جامعة البترول والمعادن بالظهران عبر حسابها على منصة “إكس”، أنها ألقت القبض على الجاني، للتحقيق معه.
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