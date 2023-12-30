"المسابقات": تأجيل مباراة الطائي والاتحاد بالجولة الـ19 إلى 7 فبراير المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم (السبت)، تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

وقال بيان صحفي لإدارة مسابقات، فإنه "بناءً على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقَي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وبناءً على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت 30 ديسمبر، تأجيل مباراة الفريقين المشار إليها أعلاه لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساءً على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

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