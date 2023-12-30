ناديان سعوديّان ينافسان "غلطة سراي" على ضمّ الإيطالي "ليوناردو سبينازولا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 9:13 صباحاً

دخل ناديان سعوديان فى منافسة مع "غلطة سراي" التركي للتعاقد مع الإيطالي "ليوناردو سبينازولا"، لاعب روما، في يناير المقبل. وأكّد الصحفيُّ "جيانلوكا دي مارزيو" الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ أنه من الممكن أن يغادر "سبينازولا" روما في فترة الانتقالات المقبلة، في ظلّ اهتمام "غلطة سراي" التركي باللاعب، كما أنه يمتلك أيضًا عرضَيْن من السعودية. وأكّد "دي مارزيو" بحسابه الشخصي فى منصة "إكس"، على أنه الخليج 365 وأن حاول مسؤولو نادي الشباب التعاقد مع ليوناردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ إذ قدّموا بالفعل عرضًا للاعب الإيطالي. وذكرت تقارير صحفية أخرى أن هناك بالفعل ناديَيْن سعوديَّيْن مهتمَّيْن بضمّ ظهير أيسر روما الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ أحدهما النادي الأهلي. وانضمّ ليوناردو سبينازولا "30 عاما"، لنادي روما الإيطالي في يوليو 2019، قادمًا من يوفنتوس، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017. وسبق للاعب الإيطالي اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: أتالانتا، وفيتشينزا، وبيروجيا، وسيينا، وإمبولي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "7.50" ملايين يورو.

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