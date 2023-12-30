تنافُس "7" مشاركين أوروبيين في شوط "المنظمة الدولية للإبل" بـ"مهرجان الملك عبدالعزيز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 9:15 صباحاً

يتنافس "7" مشاركين أوروبيين في شوط "المنظمة الدولية للإبل" ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة، والمقام حاليًّا تحت شعار "عز لأهلها" بالصياهد. وشهدت قائمةُ الأسماء المشارِكة في شوط المنظمة، مشاركةَ "4" ملاك من بريطانيا، ومشاركًا من ألمانيا، ومشاركًا من فرنسا، ومشاركًا من أمريكا؛ حيث جاءت التسمية بشوط "المنظمة الدولية للإبل"؛ تثمينًا لدور الشركاء الدوليين في أكثر من "105" دول؛ بهدف تشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول. وتتضمن فعاليات المهرجان، مسابقات في أكثر من "320" شوطًا تنافسيًّا "مزاين وهجن وهجيج وطبع"، بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.

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