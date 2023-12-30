انت الان تتابع بريدة بعد ليلة "البرد".. "الأمانة" تواصل معالجة وإزالة مخلفات الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 9:37 صباحاً

تواصل فرق أمانة منطقة القصيم أعمالها الميدانية على مدار 24 ساعة؛ لمعالجة وإزالة مخلفات مياه الأمطار. وتغطي جهود فرق أمانة القصيم عددًا من المواقع التي شهدت تجمُّع مياه الأمطار في مدينة بريدة. وكانت قد هطلت مساء أمس أمطارٌ خفيفة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وأجزاءً متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة. وشهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم أمس الجمعة، برداً كثيفاً تداولت صوره عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

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