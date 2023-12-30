"الأرصاد" يتفاعل مع تأجيل مباراة الطائي والاتحاد.. ويؤكّد: رياح هابطة وانعدام للرؤية الأفقية في حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 9:55 صباحاً

أكّد المركز الوطني للأرصاد أن السحب الرعدية الممطرة مازالت تؤثر في منطقة حائل تصاحبها رياحٌ هابطة نشطة السرعة وتساقط البَرَد يؤديان لانعدام الرؤية الأفقية . وتوقّع المركز في تغريدة له على موقع "إكس"، اليوم، استمرار الحالة المطرية على المنطقة حتى مساء اليوم السبت. وأشار المركز في تغريدته -حول الحالة المناخية بحائل-، إلى حسابَي "الاتحاد السعودي لكرة القدم" و"دوري روشن السعودي" على "إكس" تفاعلاً منه مع البيان الذي صدر في وقتٍ سابقٍ اليوم، ويقضي بتأجيل مباراة الطائي والاتحاد. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت إدارة المسابقات تأجيل مباراة الطائي والاتحاد؛ موضحة أنه بناءً على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد، والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها اليوم السبت، وبناءًص على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الفريقيْن المشار إليها لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساءً على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

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